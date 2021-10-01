伊仁絮語——合約精神四班超班

第六場「天空之城」近日快跳較前上力，雖然今場不少對手近況頗佳，然而牠年僅四歲會持續進步，何澤堯亦愛不釋手，若果對手演出失準，便有機會闖入一席冷位。
Ian
萬眾期待的第二期電子消費券，今日開始發放，八達通用戶可領二千元，其他支付工具用戶可領三千元，不少商舖大推優惠，吸引市民消費。有餐飲業界代表預計，市民多了餘錢，會開心多吃，料第二期消費券對餐飲業界的收益...
2021-10-01
中國十．一國慶前夕，國家主席習近平等領導人昨早上在北京天安門廣場，出席烈士紀念日敬獻花籃儀式，整個儀式歷時約半小時。 儀式於早上十時在天安門廣場舉行，現場奏唱國歌後，出席者肅立默哀一分鐘。然後軍樂團奏...
2021-10-01
兩度在奧運奪金的前美國泳將凱勒（Klete Keller），今年一月六日曾參與前總統特朗普支持者發起抗議行動，攻入國會山莊大樓，試圖阻撓民主黨拜登贏得總統大選的認證程序，他今天在華盛頓聯邦地區法院（US District Court）承認妨礙國會罪。凱勒將在稍後被判刑。 奧運外套洩身份 根據量刑指南，妨礙國會通常判刑二十一至二十七個月，但法官不一定會在該範圍內對他判刑，意味凱勒可能會被判處較輕的刑期。法院亦命令他繳納二千美元（約一點六萬港元）的賠償金，原先被控的暴力與妨礙治安罪名，則因認罪而被撤銷。當日示威者衝破警方封鎖線硬闖國會山莊，凱勒被影片拍攝到身處示威群組之中，其身...
2021-10-01
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接，中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城C座中層8室易手，面積490方呎，三房間隔，議價後以742.8萬易手，呎價15159元，屬市價。原業主...
2021-10-01
自滴滴赴美上市後，中央連環出招監管各行各業，港股第三季表現大幅落後全球股市，全季恒指大插4252點或約15%，於全球表現中敬陪末席，港股市值上季合共蒸發約8.6萬億元。恒指昨日收報24575點，跌87...
2021-10-01
畢爾包前鋒伊拿基威廉斯已連續於西甲上陣二百○二場，平了賽事連續上陣最多紀錄，今晚主場對艾拉維斯，他再上陣便可刷新紀錄。此子近五輪西甲入兩球狀態不俗，今晚必全力爭取士哥，以勝仗慶祝自己破紀錄，直取主勝。（Now632台周六凌晨3:00直播） 伊拿基威廉斯自一六年四月二十日，於畢爾包主場0:1負馬德里體育會之戰後備上陣，直至上仗作客1:1和華倫西亞，於西甲正選及後備已經連續上陣二百○二場，平了名將拿雲拿加保持的西甲連續上陣最多紀錄。這名廿七歲前鋒今仗再披甲，就會獨佔紀錄，他志矢以勝仗慶祝：「我的狀態不俗，希望能夠以入球助球隊奏捷。」而畢爾包上仗1:1和蝙蝠軍團，近五輪西甲錄兩勝...
2021-10-01
平治上周五（9月24日）在柴灣品牌專店發表全新抵港Mercedes-Maybach S580，車價$2,980,000起，其超豪長陣格式盡顯架勢。文、圖：彭志揚新一代Mercedes-Maybach ...
2021-09-29
剛爆肌拍廣告的「教主」Anson Lo（AL），新歌《Megahit》不但首度邀得黃偉文填詞，MV亦有大量嘉賓客串演出，MV推出一周點擊已衝破200萬。今次歌曲講人與人之間關係，原來AL以往好怕對MI...
2021-10-01
這天聽人說「仿飯」，意思就是「假裝飯」。為甚麼要假裝的？據說是可以由此減少碳水化合物，也就是飯麵。為甚麼要減少碳水化合物呢？因為碳水化合物糖份太高，對身體不好，吃多了會發胖。 簡而言之，這「仿飯」可以減肥，以今日的概念，好像人瘦就健康了。 據介紹，「仿飯」用蔬菜做成，尤其是白色的菜花，搗碎了以後蒸出來，「看起來特別像白飯」，仿真度最高。但吃這「仿飯」，卡路里很低，纖維量很高，不會有碳水化合物的壞處，又「好像在吃飯」，於是便成了新興健康之法。 由此可見，現在的日子已經好過得連吃一碗飯都要自己騙自己了。 從前的病，就是窮病，現在的病，都是富貴病。窮病是沒得吃，營養不良，富貴病是...
2021-10-01
今次頭場「喜報」與早前初出僅敗的「場長勝」情況有點相似，都是三歲已來港，但一直操而不戰，留待今季四歲才用。「場長勝」在試閘有好表現之下，陣上亦交出好走勢，可惜力拼僅負。今次「喜報」賽前一再由潘頓親自試...
2021-10-01