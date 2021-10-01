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伊仁絮語——合約精神四班超班

2021-10-01 列印
　　第一場「合約精神」上仗復出負頂磅，沿途被頂在三疊，最後一百米仍維持均速，表現較預期好。其實牠上季於579場次能擊敗「星夢帝國」及「打鐵趁熱」等駒，計實力非四班可留。今仗改配周俊樂獲減五磅，排一檔亦形勢有利，贏馬機會樂觀。最強對手是試閘走勢吸引的初出馬「喜報」。

  第六場「天空之城」近日快跳較前上力，雖然今場不少對手近況頗佳，然而牠年僅四歲會持續進步，何澤堯亦愛不釋手，若果對手演出失準，便有機會闖入一席冷位。



Ian

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