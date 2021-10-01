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B女靚馬——當家猴王盃賽主角

2021-10-01 列印
　　今日係國慶大日子，第八場舉行三級賽國慶盃，我就鍾意「當家猴王」，佢兩次贏馬都係跑一千米，上季亦贏過直路賽，路程性能有根有據，今次繼續由贏馬拍檔何澤堯執韁，絕對信得過。賽前試閘所見，此駒主動性強，最終更勝出大閘，狀態弗到漏，今仗抽埋靚檔，相信有機會一出即勝。同場我要埋「錶之未來」同「跳出世界」。

  我另一心水係第二場「龍來了」，佢今次賽前試咗兩課大閘，在從化一課走勢討好，沿途貼欄順走，姿態輕鬆；最近一課試谷閘，過終點後猶有餘勁，質新馬又進一步。觀乎近期晨課，周俊樂連朝摸實此駒操試，人馬備戰大半個月，誠意百分百。由於今次角逐田草A欄，所以「龍來了」即使大外檔，相信影響亦有限。同場我會揀埋「皇者精芯」同「勁加加」。





B女

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