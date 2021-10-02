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馬場浮世繪——劍聶風靠吉祥物爆冷W

2021-10-02 列印
馬場浮世繪——劍聶風靠吉祥物爆冷W
馬場浮世繪——劍聶風靠吉祥物爆冷W
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　　昨日第四場五班千八米賽事，巫顯東憑鄭廄「劍聶風」打開今季勝門，爆出五十八倍大冷獨贏，賽後馬主團員成員葉思貝笑言，今仗致勝關鍵是鄭俊偉太太（左二）在場打氣，因為對方一般很少入場，但如果入場的話，「劍聶風」便會交出好表現，因此鄭太可算是吉祥物。

　　至於馬主另一團體成員陸志聰醫生說：「鄭俊偉練馬非常有心機，值得欣賞。『劍聶風』不喜歡有馬在旁邊，因此今場排十檔反而更好。『劍』系馬名的由來，是由於我們其中一位成員許坤華十分喜歡漫畫《中華英雄》，因此多年來刻意打造『劍』系列的馬名。」



馬場浮世繪
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