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馬場浮世繪——緊張大師連捷意義多多

2021-10-02 列印
馬場浮世繪——緊張大師連捷意義多多
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　　希斯馬房的「緊張大師」上仗初出按韁大勝，盡顯星味，而昨日牠再上戰陣又以晨操姿態連捷，躋身頂班應該指日可待。至於馬主施雅治和希斯對於此場頭馬亦感到特別開心，因為昨日剛好是施雅治太太Betty的生日，贏馬賀壽意頭極好。而希斯則取得在港從練第五百W，同樣別具意義！

馬場浮世繪

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