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馬場浮世繪——周俊樂畢業頭馬未到手

2021-10-02 列印
馬場浮世繪——周俊樂畢業頭馬未到手
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　　昨日賽前周俊樂僅欠一場頭馬便畢業，而他共有十匹座騎，其中不少是實力分子，所以備受看好可以順利贏夠數升格，可惜他連場手風欠順，只能憑「合約精神」和「錶之未來」跑獲位置，想成為大師傅唯有再等等。至於樂仔父母（上）昨日亦有入場，準備隨時與乖仔影畢業靚相，無奈最終白行一趟！

馬場浮世繪

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