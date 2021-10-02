潘頓三W做騎師王 蘇偉賢羅富全起孖 希斯四捷捧國慶盃

昨天國慶日舉行十場田草賽事，希斯憑「皇者精芯」、「緊張大師」、「包裝太保」和「聚才」四W，後駒捧走國慶盃；而「緊張大師」和「包裝太保」的鞍上人潘頓另憑偉廄「喜報」食頭胡，全日三W兼成為騎師王。其餘蘇偉賢和羅富全梅開二度，巫顯東憑鄭廄「劍聶風」開齋。此外，梁家俊第四場犯規，罰停賽兩日。希斯昨日布下重兵，最終順利憑「皇者精芯」、「緊張大師」、「包裝太保」和「聚才」取得四場頭馬，其中「聚才」奪得國慶盃，馬主梁冠華透露：「希斯賽前對我表示，『聚才』的腳患目前已完全康復，所以信心繼續交出好表現。此駒其實質素不錯，可惜腳部曾經受傷，過往更因此要做碎骨手術，很開心如今終於康復，另外希斯指馬兒學懂了放鬆，可望繼續進步，下場牠會跑精英碗，之後目標是香港國際賽。」至於「皇者精芯」和「緊張大師」今仗都連捷，前駒馬主陳國泰說：「希斯賽前對我和太太表示，『皇者精芯』跑草地會比泥地更舒服，因為更合其發揮，至於未來部署，留待希斯決定。」而「緊張大師」施雅治馬主說：「『緊張大師』來港時，我本屬意莫雷拉壓陣，可是他當時棄騎，所以改由潘頓操刀，結果在其胯下一出即勝，而賽後莫雷拉想索回策騎權，但我要對潘頓忠誠，因此繼續交由他壓陣。今場我投注了『緊張大師』搭『智醒財星』單Q，可惜莫雷拉策騎的『智醒財星』早段與『緊張大師』鬥搶，結果末段乏力只跑季軍。至於賽後潘頓報告，『緊張大師』今場贏得很輕鬆，我希望上天保佑牠健健康康，之後扶搖直上。」其餘「包裝太保」馬主何芷韻的丈夫李文斌說：「『包裝太保』過往在陣上末段常常造出快時間，但是如果每次出賽都留到最後才全力衝刺，這樣的跑法太被動了，而且往往會後上不及，錯失爭勝機會，至於今場的贏馬關鍵，正是潘頓成功把座騎擺在前守在四五位，人馬的發揮都令我十分滿意。」另一方面，蘇偉賢和羅富全昨日都起孖，前者勝出「喜報」和「合夥年代」後說：「『喜報』賽前試閘時，都有少許質新馬的壞習慣，而臨場突然下大雨，自然令我有點擔心其發揮，幸好沙田跑道去水速度快，牠跑來未見受影響，此駒今場在港初出贏沙田千二米，但將來可以應付更長的途程。『合夥年代』馬主劉軾瑄是我的長期支持者，能夠為此系馬建功，我感到十分開心。此駒跑法後馬，在田草A跑道有利，而且波健士十分熟悉馬性。這匹拍賣馬在港取得三捷，陣上表現很穩定，希望牠保持進度，繼續為馬主建功。」而羅富全則勝出「香音」和「保羅承傳」，他賽後說：「我要多謝『香音』馬主內藤喜文的支持，他十分有耐性，一直交由我全權部署，這位日本人馬主以往曾把『喜之星』交予我訓練，今天很開心為能與他一起拉頭馬。此駒的右腳葫蘆骨傷勢嚴重，需要較長時間治理，所以直至現在才贏到，我都有少許不好意思，牠早前上了從化接受水療冶療，明顯有助康復，今仗遇上快步速形勢也有利發揮。『保羅承傳』上季已經能交出穩定的成績，想不到今季繼續演出令人驚喜，當然今場潘明輝克服排十四檔的阻力，發揮非常出色，贏馬應記一功。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜