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紅心壯志——愈刨愈易 確認偏差

2021-10-02 列印
  當我們發現一匹馬有勝於同場對手的優點時，我們容易傾向尋找該匹馬的其他優點及有利數據，並降低其他不利數據的比重。於是，刨得愈長時間，看到的優點更多，信心更大，卻更容易遇上心理學的確認偏差（Confirmation bias）。

  當我們選定某匹馬，便會傾向選擇性接收或處理資訊，即使所有資訊正確，我們都會提高有利資訊的比重來支持自己。我在季初較留意利跑新鮮的馬匹，其中「大金庫」對上兩季一出即勝引起我注意。即使我留意到馬匹賽前操練課數比前兩季少，卻找到其他有利因素，如季前試閘走不利場地仍表現不錯，人馬合作夾檔……結果弄得焦頭爛額。



  個人認為改善方法，是以排除不利因素代替確認有利因素。與其確認「大金庫」利跑新鮮，不如分析哪些馬不利新鮮。這樣就會發現同場大多馬都不算不利，這能減少下注一些表面上利好的馬匹。

紅心
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