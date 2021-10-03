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馬場浮世繪——岳伯仁談兩駒爭勝機會

2021-10-03 列印
  練馬師岳伯仁於今屆凱旋門大賽將派出三駒列陣，其中「雪滿天」和「心之所慕」兩匹雌馬備受注視，他談論兩駒的機會時說：「『雪滿天』上仗在紅寶錦標表現良好，該賽是一場慢步速賽事，而戴圖理亦為馬兒着想沒有過分催策。我們對能夠參賽紅寶錦標感到滿意，因為可以讓『雪滿天』在隆尚馬場上競跑，這對其出戰大賽有一定幫助。而牠在賽後並沒有作太多快操，不過每一位策騎過牠的都對其表現感到滿意。」

  對於近期演出未有再進步的「心之所慕」，岳伯仁則說：「我們一直滿意其表現，牠今年復出即在雅士谷的大賽日贏馬，難度甚高。之後再跑兩場，賽事步速對其不太適合，但牠依然演出良好。剛戰牠在愛爾蘭跑二級賽，要讓對手九磅之下，也只在終點前才僅敗，希望牠今場跑出水準。」



馬場浮世繪
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