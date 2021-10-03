馬場浮世繪——岳伯仁談兩駒爭勝機會

按照傳統習慣，每到放假，報紙銷量一定跌。周日或是假期，平時上下班經過報攤的人少了，買報紙的人自然少。於是假期跌紙也成了一個規律。 但自從有了網上報紙之後，情形便不同了。現代人一時一刻離不開手機，若是上班有事做，還會停一停。如果放假在家，一有空閒，人就沉到手機裏去了。 手機裏的內容五花八門，包括報紙的網上版。假期沒有上街買報紙的人，只要有讀報習慣，就會在網上看，這其實也把報紙銷量補了回來。所以現在做報紙，除了實際發行銷量，網上的閱讀量也不容疏忽，有時一篇報道，在網上流傳更廣。要計算讀者人數，就要紙媒和網媒加起來算，所以說現在每張報紙都是實際和網上版共行。 紙媒難做是事實，現實...

2021-10-02