  • 2021年10月4日 星期一
  • 28º
  • 80%
熱門： 職工盟施政報告中聯辦劣跡藝人戚淇威

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——妙發靈機贏短途馬錦標

2021-10-04 列印
  日本中山競馬場昨午舉行第五十五屆短途馬錦標，在這場千二米國際一級賽事中，兩匹三歲參戰馬之一「妙發靈機」被捧成熱門，在福永祐一胯下起步後，先守在前領馬後面的好位，入直路發力出頭後，一直力壓由李慕華策騎的「拉丁城市」奪標。

  「妙發靈機」在香港是三點三倍大熱門，在日本則是五點二倍次熱。香港馬會昨日轉播短途馬錦標賽馬日的其中七場賽事，總投注額為兩億六千五百三十一萬元。



馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd