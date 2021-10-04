Chok王心得——谷A首戰三檔馬醒

周三谷草回復跑馬，九場賽事由二至五班馬擔綱，路程由一千米跑到千八米，將用A跑道作賽，此乃季內首次谷草A欄賽事。看罷對上兩季同一個晚上的各場戰果，赫然發現有兩處地方值得留意。第一，三檔馬千萬不要看扁！皆因在那兩期A欄共十七場賽事中，竟有九匹三檔馬躋身前列，分別是「富萬家」、「電訊驫馬」、「文武傳奇」、「勁飛聖」、「日日靚」、「南莊之歌」、「藍海策略」、「軒轅又牽」與「孖寶」，共獲三冠四亞兩季，入Q比率高達四成。除此之外，該兩晚的大熱門表現卻不太順遂，只有「肥仔威威」及「帝豪大師」能夠順利勝出，惟跑至三甲不入卻有十一駒之多，包括「綠色有運」、「極爽」、「轉數高」、「駿爵士」與「勝利威龍」等，數據雖未去到生人勿近的境界，卻一定令人望而生畏。因此，本周三想買大熱門的話，有必要停一停，諗多諗。洪禮賢