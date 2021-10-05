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馬場浮世繪——日本受注凱旋門投注額創新高

2021-10-05 列印
  法國凱旋門大賽向來是日本人最尊崇的國際大賽，自一九九九年「神鷹」以來，便不斷派出頂級賽駒出戰，而當二○一六年首次依據當時新通過的博彩條例，只要有日本馬參戰，更會在國內設立獨立彩池受注凱旋門大賽，一直大受馬迷歡迎。而在剛周日晚上舉行的第一百屆法國凱旋門大賽，日本方面的單場總投注額高達五十三億八千八百多萬日圓，約相等於三億七千八百萬港元，較二○一六年創下的兩億九千三百萬港元，大幅上升。可惜，日本馬「創世駒」於今屆只跑第七，日本人欲奪凱旋門的夙願，尚未得償。

  至於今屆爆大冷贏出凱旋門大賽的德國馬「驚世詩才」，早在出戰這場大賽前，其實已獲日本競馬會邀請，出戰在十一月二十八日在東京競馬場舉行的日本盃，不過如今是否應邀，要稍後才有決定。



馬場浮世繪
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