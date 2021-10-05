馬場浮世繪
馬場浮世繪——見習騎師哈金有望星洲封王
馬場浮世繪
官指醫療失誤 「一個也嫌多」 拉丁舞教師抽脂亡 女西醫誤殺囚六年
女西醫關孝孜七年前在「重生植髮中心」，為香港著名拉丁舞老師李嘉瑩抽脂，曾於手術後離開手術室近一小時，最終對方昏迷不治。關被控誤殺罪，陪審團早前一致裁定被告罪成。法官李素蘭昨批評被告嚴重違反謹慎責任，引...
2021-10-05
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北京環球影城「寸嘴」麥加登爆紅 多地山寨版湧現恐涉侵權
北京環球影城由工作人員扮演的電影《變形金剛》角色麥加登（內地譯威震天）近日因各種「寸嘴」的應對，多次成為新聞主角，意外成「網紅」。內地多省巿相繼出現山寨版的麥加登，但質素參差，淪為網民揶揄的對象。有律...
2021-10-05
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美兩科學家分享880萬獎金 醫學諾獎表揚細胞感知研究
本年度諾貝爾醫學獎昨日揭盅，由美國兩名科學家朱利雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）奪得，以表揚研究細胞當中有關溫度和觸摸感知研究的貢獻。兩人將分享一千萬瑞典克朗（約八百八十八萬港元）的獎金。 報道指，研究開創性發現解釋了熱、冷和觸摸如何在人類的神經系統中啟動訊號，對許多生理過程和疾病狀況很重要，可被應用於開發治療一系列疾病的方法，包括慢性疼痛。據報，有關研究側重於闡明熱、冷和觸摸在各種生理過程中的功能。 研究可應用於治療疼痛 朱利雅斯用辣椒素來識別皮膚神經末梢上對熱做出反應的感受器。帕塔普蒂安利用壓力敏感細胞，發現了一種對皮...
2021-10-05
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眺望維港海景 上林簡約闊廳柔和自然
大坑豪宅上林，背靠渣甸山翠山，環境清靜，今次帶大家走訪屋苑罕有海景複式放盤，實用面積1967方呎，採4房2套房間隔，巨廳設有多面闊窗，最吸引站於露台，居高臨下，可盡覽大坑及銅鑼灣市景，還可眺望維港煙花...
2021-10-05
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港股十月開局險守二萬四 憂貿易戰重燃 杜指挫323點
市場觀望中美會否爆發新一輪貿易戰，美股三大指數昨晚早段個別發展，油價則繼續上升。杜指早段接近持平，見34327點，標普指數跌0.5%，至於以科技股為主的納指則跌1.5%。港股夜期中段升4點，至2397...
2021-10-05
- 攜程扭虧轉賺七億人幣
- 內地整治虛幣 比特幣插5%
- 美經濟數據遜色 減提早收水憂慮 恒大露曙光 杜指升506點
- 郭曉亭蔡晋任星島聯席總裁
- 恒大「拆骨」變國企 分三實體方案日內公佈
- 德林擬斥五億購資管公司
- 十大內銀半年賺7828億 德勤發表中國銀行業上半年發展回顧及展望稱，受惠於疫情受控、經濟逐步復甦，今年上半年中國10家境內商業銀行的純利合共7828億元（人民幣，下同），按年升13.79%，當中平安銀行以28.55%增長位居增速首位。德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人郭新華昨日表示，上半年中國國內生產總值按年增長12.7%，預計中國經濟全年有望增長8.2%。會計師事務所羅兵咸永道亦認為，上半年中國經濟穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道。
- 傳譚仔國際配售足額 首日孖展超購九倍
- 惠譽削內地增長預測 料人行再降準
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紅藍會未分高下 沙拿金球留憾
周日英超的利物浦主場鬥曼城大戰，儘管最終賽和2:2各得一分，但今仗焦點無疑是紅軍鋒將穆罕默德沙拿於禁區邊扭過四人再士哥的「神入球」。賽後紅軍領隊高普矢言球迷五十年後都會記得這個入球，但沙拿就直言遺憾未能全取三分，區區一個金球何足掛齒。 作為今輪英超的矚目大戰，今場利物浦鬥曼城在上半場互交白卷後，攜手上演有四個士哥的下半場，最終賽和2:2。今場大戰甚至精采到藍月領隊哥迪奧拿都喜言：「我愛英超！這就是為甚麼兩隊在過去幾年都在為贏得英超冠軍而戰。」不過要數到今仗的焦點，絕對是沙拿在下半場七十六分鐘的入球，此子於右路禁區邊以一人之力扭過四人，再以右腳窄角度射破藍月的大門，無疑是英超...
2021-10-05
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HL抵｜荃灣12間食肆消費滿100蚊 2小時暢飲醇滑嘉士伯
荃灣嘅朋友有福了！同Friend子食飯仲可以免費飲酒！於10月份的指定星期二 （10月12、19及26日）及指定時段內 （晚上6-10時） 惠顧12間荃灣地道食肆，包括明記海鮮潮州菜館 （祐建樓）、明...
2021-09-30
- 商場打卡｜迪士尼角色進駐海天晉滙 設巨型故事書及微縮打卡區
- 想去東京｜自由之丘Sweet Forest 9月26日光榮結業
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盡地一煲 律師窮歌手誓減20磅 J.Arie拍全裸專輯封套後收山
做創作歌手難，做獨立創作歌手更是是攞苦嚟辛，J.Arie（雷深如）早前在《七救星》都講過，窮到試過銀行得番82蚊，原來她入行以來一直瞞住父母死頂，她承認反叛，父母批評創作歌曲《陰陽道具》好cheap亦...
2021-10-05
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社論——外傭荒民生大事 須全盤紓解
本報昨天獨家報道指出，近一年來平均每月約有一百名僱主投訴，家中的外傭表現差劣疑博炒，引起廣泛的關注，凸顯外傭持續供不應求，致令不少家庭飽受無良外傭的困擾。作為監管部門的勞工處回應傳媒查詢時，揭露有關問題比想像之中嚴重，原來涉及部份外傭中介公司從中教唆；換言之，外傭出盡法寶跳工，有幕後的推手，雙方從中瓜分得益，令人憤怒。政府不應視這個為單一的勞工問題，必須長遠緩解外傭荒的問題，才能從根本消除中介公司與外傭合謀的劣行。 外傭扭計跳工一次，就獲舊僱主補一個月薪金兼回菲機票，由於長期工等人，外傭很快又搵到工，再博炒一次又可以再掠水一次，中介從中分享，十分和味，更有中介公司涉嫌以獎金...
2021-10-05
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馬場浮世繪——日本受注凱旋門投注額創新高
法國凱旋門大賽向來是日本人最尊崇的國際大賽，自一九九九年「神鷹」以來，便不斷派出頂級賽駒出戰，而當二○一六年首次依據當時新通過的博彩條例，只要有日本馬參戰，更會在國內設立獨立彩池受注凱旋門大賽，一直大受馬迷歡迎。而在剛周日晚上舉行的第一百屆法國凱旋門大賽，日本方面的單場總投注額高達五十三億八千八百多萬日圓，約相等於三億七千八百萬港元，較二○一六年創下的兩億九千三百萬港元，大幅上升。可惜，日本馬「創世駒」於今屆只跑第七，日本人欲奪凱旋門的夙願，尚未得償。 至於今屆爆大冷贏出凱旋門大賽的德國馬「驚世詩才」，早在出戰這場大賽前，其實已獲日本競馬會邀請，出戰在十一月二十八日在東京競...
2021-10-05
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