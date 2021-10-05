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馬場浮世繪——見習騎師哈金有望星洲封王

2021-10-05 列印
  二○二一年的新加坡馬季，尚餘八個賽馬日便告終，由於過去四年的冠軍騎師杜奕長期受傷患影響，今年冠軍名頭肯定易手。目前見習騎師哈金以五十一場頭馬領先，而去年復出的澳洲騎師貝善利則落後十場頭馬排第二，如果哈金能夠維持領先優勢到下月份馬季結束，將成為繼一九九五年的B伍活後，另一位同年包辦冠軍騎師和冠軍見習騎師者，並是自○九年的賽米後，第二位能成為冠軍的土產騎師。

馬場浮世繪

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