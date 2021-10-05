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馬場浮世繪——馬會愛爾蘭逾二百萬購雄馬

2021-10-05 列印
  馬會最近在愛爾蘭Goffs Orby拍賣會上，以二十二萬歐元（約二百零二萬二千港元）購入一匹雄馬。馬兒的父親「花旗」（Starspangledbanner）曾先後於○九、一○年榮膺澳洲及歐洲最佳短途馬，服役時曾攻下多項南北半球一級賽，勝程介乎千一米至千六米。「花旗」轉作種馬後，所出子嗣包括數匹香港高班短途佳駟，例如已退役的「薈力之城」、「鴻運飛鷹」及「加州星球」。

馬場浮世繪

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