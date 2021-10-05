潘頓上周五連中三元，且已經連續八個賽日交出頭馬，可是由於早前陣上不小心策騎，他將在明晚跑馬地夜賽後停賽兩天。潘頓對此感到無奈，但仍希望在停賽前全力以赴，維持在每次賽事贏馬這佳績，今戰八匹座騎中，以「有運來」和「喜盈寶」兩駒的機會最佳。沈廐「有運來」在上季後期開始演出接近，今季踏入四歲成熟期，首仗出賽即在潘頓胯下贏出在港首場頭馬，明晚此駒在同一班次途程出賽，潘頓說：「雖然『有運來』上場僅勝對手，但馬兒只是剛剛找到合適發揮路程，同時是今季初跑，故此演出在水平之上，賽後其操練維持正常，上周二試泥閘亦輕鬆完成，狀態持續見勇銳，今次再跑贏馬途程，負磅僅較上場增加五磅，同場對手實力不算太強，『有運來』發揮出贏馬時水準，有望取得連捷。」金獅大將磅輕爭勝「喜盈寶」剛戰初次增程跑谷草千八米，結果不敵「百勝名駒」得殿軍，明晚人馬再跑同程，潘頓說：「剛戰『喜盈寶』因應早段步速慢，擺在稍前位置，縱使最後未能上名，但是走勢尚算合格，此駒今季已跑過兩場，相信熱身足夠，將以更佳狀態出戰今賽，今仗只有十駒列陣，但我仍希望早段步速正常，令牠能夠以最合適的戰略發揮，希望屆時演出進步，能夠走入前列一席。」對於列陣第六場四班一六五○米的「金獅大將」，潘頓表示該駒一直在從化馬場訓練，故對此駒近況所知不多，但從牠上季跑此程得第四的走勢，證明牠合跑該路程，剛戰牠跑千二米亦接近，如今回師最合腳法路程，只負一二一磅，可是預期將有更佳演出，在此應屬爭勝分子。特約記者：文傑