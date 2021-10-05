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輝灑自如——評馬需要真材實料

2021-10-05 列印
　　近年愈來愈多新人加入評馬界，主因當然是現時想爭取曝光，不用再依賴傳統媒體，在社交網絡開個戶口，拍幾條片、放幾張美圖，最重要的是加大量標註，再課上三幾百塊錢做個宣傳，任何人拿起手機都很容易便搜尋得到，只要外貌不是三尖八角，要走紅絕對不難。

　　然而馬評人的工作，當中牽涉很多專門的知識，而新近冒起的一堆評馬素人，有多少是有真材實料，又有多少是單憑道聽塗說去濫竽充數？這當然不是普羅馬迷可以分辨得到。



　　曾幾何時有人提出過，評馬是否要經過某些測試去評定資格，十年八年前還覺得這是多此一舉，始終能夠生存在這個圈子的都必須靠真憑實料，但現在細心再回望，多一個認可的資格，又有甚麼不好呢？

朱鎮輝

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