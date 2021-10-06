重點出擊——非凡魅力增程反彈

第二場「非凡魅力」過往十六次上陣，只得前季713場次賺盡步速在谷草千二入位，能力顯然有限，但根據其母系血源推算，本身應具備中距離氣量，而牠上季在轉倉之前報爭谷草一哩，說明前廄主正循此方向測試。細看該賽104場次，當時在雨中作賽，場地模式並不利追，「非凡魅力」採取置中跑法，先不計之後在短途取得佳績的「木火同明」，同場幾匹前列馬如「勁力威龍」、「捉金皇」和「芙蓉莊」往後都陸續交出表現。以「非凡魅力」初次增程計算，僅負三個多馬位已算水準之作。之後「非凡魅力」轉投賀廄，出賽五次皆無功，但征戰頻率正常，顯然健康逐漸回穩。查牠上季末跑田草千四，能與今季一出即勝的「金碧科」鬥得接近，看來居五班已有反彈條件；上仗跑田草千二遇極端不利追場地，也造出第二快末段時間，反映評分及狀態已到位。安西教練