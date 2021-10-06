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伊仁絮語——大籐王重振聲威

2021-10-06 列印
　　第六場「雙節棍」上季十一戰獲三贏兩位，演出甚佳。在儲足新鮮感之下，上仗跑嫌短的谷草千二米，末段沿欄追前甚多，結果僅負個多馬位而得季軍，表現頗為悅目。今仗回師勝途配合黃金一檔，有機會重返勝門。

  第九場「大籐王」上季仍能在一級賽跑入季軍，戰鬥力未盡退化。今季首戰角逐特首盃，直路初未能望空，但最終落後頭馬「肥仔叻叻」並不遠，證明仍有兩腳。雖然今仗首次渡江，但不少「小法寶」子嗣都善跑谷草，寄望在新鮮感幫助下能重振聲威。



Ian

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