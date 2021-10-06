B女靚馬——紅衣火旺值得再跟

第五場四班千二米，「紅衣火旺」往績顯示以同程跑得比較好，而騎師方面就次次配田泰安，人馬合作無間。睇番上仗，此駒跑一千雖然嫌短，但早段都夠速度跟前，可惜入彎後攞唔到好位，而且遭對手阻擋，搏失非常唔抵，所以我當佢無跑過。不過見佢衝刺勢頭其實幾好，今場值得再跟進，同場我會揀埋「晨曦飛馬」同「桃花旺」。另外，第六場四班一哩我就揀「雙節棍」做膽，今仗回師贏馬路程，當然值得睇好。其實佢上仗狀態已經好好，不過跑千二始終嫌短，所以我忍一忍手，估唔到佢早段留後，直路階段居然愈衝愈順，走勢非常吸引。今場增程角逐最佳出路，我對佢都好有信心，加上同場對手唔太突出，估計好大機會贏出賽事。同場我會要埋「鵲橋飛渡」同「真感」。B女