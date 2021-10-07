周俊樂畢業場場精綵 丁冠豪梅開二度 莫雷拉三W反彈封王

昨晚谷中舉行季內首度九場夜賽，莫雷拉憑羅廄「皇寶」、蔡廄「銘記知心」和石廄「電訊巴打」三W，並且成為騎師王。至於丁冠豪憑「優達星」和「御風超影」起孖，後駒騎者楊明綸打開今季勝門。至於周俊樂憑東廄「場場精綵」取得畢業頭馬；田泰安因為「優悠皇」斷腳而被拋下，受傷後須送院，餘下五匹座騎易配。最近表現備受批評的莫雷拉，昨晚以行動回應外間聲音，先後勝出羅廄「皇寶」、蔡廄「銘記知心」和石廄「電訊巴打」，並且成為騎師王。而前駒練者羅富全說：「『皇寶』馬主（李嘉欣）賽前告訴我今晚會入場，但或者她貴人事忙，結果未能趕及，錯過了拉頭馬的機會。此駒今仗初跑谷草千八米，因而有點搶口，而當『紅麗舍』拍住上前，牠走來亦有點心急，幸好莫雷拉控制得宜，所以才能發揮出應有水準。這匹四歲馬在逐步進步中，由於谷戰對手較弱，因此我多數安排牠跑谷草，但其實沙田亦合發揮，將來或作相應部署。」丁冠豪昨晚憑「優達星」和「御風超影」梅開二度，他賽後表示：「『優達星』在暑期轉入我馬房，之前腳患已經受到控制，我安排牠北上從化接受操練，但由於腳部有舊患，因此操練時要分外小心，今仗其狀態未算十足，主要贏在賽事形勢有利，沒有馬前領下，令牠愈放愈順。此馬曾經在四班賽上名，今場跑五班賽當然有班利，而加分後回升四班可負輕磅，相信仍然具競爭力。『御風超影』上季尾心律不正，可能因為當時天氣太熱，令其出現脫水的情況，我會繼續安排牠跑夜賽，待天氣轉涼才出爭日賽。此駒以往經常放頭跑，但目前性能有所改變，如果擺太前會搶口，今場牠排十二檔被逼留後，剛好數駒在早段鬥燒，扯快了步速，形勢有利其從後追趕。」此外，潘頓昨晚憑「蒲俠超得」大熱掄元，開季至今次次賽事都有馬贏，不過他下次賽事要停賽，而練者容天鵬說：「『蒲俠超得』放頭跑會比較好，加上今天的跑道形勢有利前領，因此賽前我指示潘頓，要盡量擺前走，結果騎者成功把握出閘後搶放。此駒跑一千米和千二米均合腳法，加分後在四班仍具競爭力，但能否繼續交出好表現，則要視乎臨場發揮。」另一方面，田泰安昨晚在第四場賽事墮馬，餘下的五匹座騎全部易配，結果「真感」入Q，「勇眼光」贏馬，「寶賢得得」獲殿軍，其中「勇眼光」練者希斯說：「『勇眼光』之前幾場賽事都排位欠佳，沒法發揮出實力，今次終抽得較佳檔位，但最重要是初戴眼罩有幫助，競跑時更集中，演出亦隨之進步。田泰安因為墮馬而錯失了今次的贏馬機會，我也感到不好意思。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜