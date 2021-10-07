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馬場浮世繪——優悠皇斷腳田泰安被拋下

2021-10-07 列印
馬場浮世繪——優悠皇斷腳田泰安被拋下
馬場浮世繪——優悠皇斷腳田泰安被拋下
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昨晚第四場賽事，「優悠皇」從外欄衝刺正強之際突然斷腳，鞍上人田泰安隨即被拋下，之後救護員趕到為騎者治理，為他戴上頸托並用擔架抬離現場。馬會向傳媒表示，田泰安送院時清醒，可以言語。

馬場浮世繪



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