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馬場浮世繪——史卓豐丁冠豪合作成績佳

2021-10-07 列印
馬場浮世繪——史卓豐丁冠豪合作成績佳
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史卓豐昨晚憑「優達星」贏得頭馬，並且是他今季的谷草首W，另外值得留意的是，連同之前的「好運寶馬」，騎者今季暫時所贏的兩場頭馬，都是與丁冠豪馬房攜手取得，騎練合作明顯相當愉快。

馬場浮世繪



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