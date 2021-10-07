馬場浮世繪——周俊樂贏夠七十W畢業

法國星將基利安麥巴比今夏是非不斷，包括與隊友不和、要求轉會不成，仍成為著名足球遊戲《FIFA22》之封面人物，整體戰力並列第三。為了一洗頹風和證明數據無假，這名廿二歲前鋒矢言領軍稱霸歐洲國家聯賽，今晚四強於意大利都靈中立場可望擊敗比利時，捧客勝。 （香港開電視77、有線601、661台周五凌晨2:45直播） 二十二歲的麥巴比今夏以來負面消息不斷，包括在歐洲國家盃十六強互射十二碼宴客，累法國意外被瑞士淘汰；多次拒跟巴黎聖日耳門續約，主動尋求離隊加盟皇家馬德里又不果；在國家隊和球會也先後傳出跟基奧特及尼馬不和。 矢志歐國聯捧盃 對於上述的風風雨雨，麥巴比直認不諱，但強調為國奪歐...

2021-10-07