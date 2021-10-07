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馬場浮世繪——周俊樂贏夠七十W畢業

2021-10-07 列印
馬場浮世繪——周俊樂贏夠七十W畢業
馬場浮世繪——周俊樂贏夠七十W畢業
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見習騎師周俊樂回港後發展順利，早前累積六十九W後，外間便不斷追捧他何時畢業，可惜卻一直未能成事，但昨晚此子終於夢想成真，他在第八場憑「場場精綵」大熱掄元，贏夠七十W升格大師傅！

馬場浮世繪



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