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馬場浮世繪——彭國年腳傷未知何時復出

2021-10-07 列印
於九月二十六日田賽上陣時右腳踝受傷的彭國年，傷患情況比預期嚴重，因為馬會首席醫療主任昨早通知受薪董事小組，指彭國年仍須接受骨科及物理跟進治療，故此不適宜接受策騎聘約，直至另行通知。至於彭國年何時可以恢復出賽，馬會將於適當時間再作公布。

馬場浮世繪



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