馬場浮世繪——馬會加強谷打針抗疫

本港疫情放緩了一段日子，各界都要求港府與內地探討盡快通關，讓市民不要再困守香港，其中以商界與跨境家庭的呼聲最大，但有一群小童的需要卻鮮有人提及，他們對通關的需求也非常逼切。他們就是為數以百計的跨境學童，媽媽多是內地人，而父親在本港打工，由於疫情關係，不能天天跨境來港上學，部份學童已接近兩年留在內地，無法回港上實體課，求學艱難，急需特區政府出手協助，不致錯失寶貴的學習階段。 疫下不少學校停課，本地學生改上網課，需要提高集中力，也要更大的自律性，已經不容易。對跨境學童而言，在內地住處需要加設電腦設備，跨境網絡接駁也涉較多收費，也沒有同學在附近可以伸出援手，學習比本港學生更具挑戰...

2021-10-08