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東周投資會 (2021-10-08)

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馬場浮世繪——馬會加強谷打針抗疫

2021-10-08 列印
  馬會自上季尾開始鼓勵員工接種疫苗，例如提供現金獎和有薪假期等等，然而接近半年後，仍有員工堅持不打針。所以馬會早前宣布，所有員工必須在下周五前接種疫苗，否則之後每周要接受核酸測試一次，而且如無任何醫生證明不宜打針的解釋，有關核酸測試的費用要由本人支付。

馬場浮世繪

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