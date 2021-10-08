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東周投資會 (2021-10-08)

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馬場浮世繪——驚世詩才贏完凱旋門休戰

2021-10-08 列印
  上周日爆大冷贏出法國凱旋門大賽的德國馬「驚世詩才」，其練馬師尹懷志的代表接受訪問時表示，雖然日本盃吸引力大，但他們已決定不會讓「驚世詩才」在年內餘下時間上陣，全力為來年賽事作準備，最大目標是衞冕凱旋門大賽，力爭成為該賽史上第九匹連贏兩屆的賽駒。若然成事，「驚世詩才」到時更會是首匹能夠成功衞冕的四歲雄馬。

馬場浮世繪

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