馬場浮世繪——田泰安昨晨已復操

騎師田泰安上周三策騎「優悠皇」墮馬受傷，前日下午騎者已出院返回宿舍休息。昨晨已見田泰安在晨課露面，並策騎「翡翠綠」等駒試泥閘，他在課後表示，現時除了肩膊等處仍有酸痛外，身體已大致無恙，稍後將接受物理治療，希望周日能以最佳狀態復出策騎。另一方面，過往有騎師身體不適或受傷，如果在之後的賽日仍宣布策騎上陣，馬會都設有後備騎師，可是近季已較少作出此項安排，因為如果設有後備騎師的場次有馬退出，並有馬補上，該駒便不能易配此名後備騎師上陣，這樣有可能會影響其上陣機會，加上目前現役騎師數目充足，所以馬會近季已較少設定後備騎師。馬場浮世繪