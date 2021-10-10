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日報新聞 > 馬經

B女靚馬——蒜頭本色一放到底

2021-10-10 列印
　　頭場「蒜頭本色」雖然今場初跑泥地，不過近兩次試泥閘都表現好好，再睇佢今場排四檔兼改配薛恩，各方面條件都有利，只要能夠順利帶搶出，隨時由頭帶到尾，好大機會贏馬。同場我揀埋「帝豪寶駒」同「中華精神」。

　　第四場「榮冠大道」由上季中開始一再跑得接近，今次加程跑千四，睇佢上仗直路衝刺帶點均速，預料增程只會更合發揮。今次賽前曾試大閘，外觀同狀態都較之前更靚，冷門值得一博。同場我揀埋「獵狐章者」同「坪山新星」。



B女
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