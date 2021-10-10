伊仁絮語——坪山新星否極泰來

第二場「奮鬥雄才 」上季六戰全敗，但曾在谷草千二米僅負於「紅酒之寶」而得第四，景計現居四班有些微利。其實這匹四歲澳洲自購馬來港前曾在大爛地僅敗，若今次的場地受天雨影響，威力必大為提升。看牠近期試閘精神集中，出腳亦見有力，較上季進步良多。今次跑直路賽排一檔起步，表面看似不利，但可避免在外欄擠碰，而且同場不乏快馬開路，如能取得遮擋，可望在關鍵時刻發揮後勁制勝。第四場「坪山新星」是上季其中一匹最失運的賽駒，多場賽事都因為際遇欠佳而僅敗，上仗復出則排最外檔，能跑獲季軍已算交足功課。今仗繼續配雷神，並排一檔起步，形勢由劣轉佳，出閘後應可留守前領馬身後，末段發力衝上贏馬。對手可留意一對質新重磅馬「小玩家」及「馬友皇」。Ian