重點出擊——馬友皇強配開齋

第四場「馬友皇」過往六戰從未上名，跑短途賽更毫無走勢，唯獨上季末初跑千四得第七，可確認加程比短途合適。回顧上季總場次803的早段步速極慢，形勢已對後追馬不利，「馬友皇」排大外檔起步，出閘反應甚快，卻因應內側對手逐漸加速，導致被逼早段留居後方。細看直路階段，此駒取位亦意外重重，由內疊移出至八、九疊都未能望空，之後又走回內疊，但末段時間比起之後上名的「二雋」更快！再比較今季能在強組走近的「天空之城」，以及季內在四班上名的「功夫茶」，本身的追勢更勝一籌，可見評分及狀態逐漸到位。「馬友皇」經季內一仗短途熱身賽，今倘即強配田泰安，有幸降落五班遇弱手，蘇保羅開齋有望。安西教練