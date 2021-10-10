重點出擊——馬友皇強配開齋

回顧上季總場次803的早段步速極慢，形勢已對後追馬不利，「馬友皇」排大外檔起步，出閘反應甚快，卻因應內側對手逐漸加速，導致被逼早段留居後方。細看直路階段，此駒取位亦意外重重，由內疊移出至八、九疊都未能望空，之後又走回內疊，但末段時間比起之後上名的「二雋」更快！再比較今季能在強組走近的「天空之城」，以及季內在四班上名的「功夫茶」，本身的追勢更勝一籌，可見評分及狀態逐漸到位。
「馬友皇」經季內一仗短途熱身賽，今倘即強配田泰安，有幸降落五班遇弱手，蘇保羅開齋有望。
安西教練
在熱帶風暴「獅子山」與東北季候風共同影響下，香港昨日狂風暴雨，天文台在昨凌晨四時起發出三號風球，但由於返學返工時段仍是黃雨，大批學生要在風雨下狼狽濕透返學。不少家長埋怨天文台沒提早發紅雨，亦有議員指天...
2021-10-09
國家主席習近平周五與日本首相岸田文雄通電話。這是岸田本月接任日本首相以來，雙方首次交談，亦是中日兩國領導人時隔逾一年的首次電話會談。據報，在通話中提及多項議題，包括妥善處理台灣等敏感議題。同時雙方都認為此次對話十分及時、重要，同意繼續通過各種方式保持互動溝通，為兩國關係正確發展指引方向。 習近平指出，中日要認真吸取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。 習近平強調，中日是近鄰，維護和發展中日友好合作關係，符合...
2021-10-09
挪威諾貝爾委員會將本年度諾貝爾和平獎頒發給菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）、俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。評委會讚揚他們：「努力捍衞言論自由，而這是民主和持久和平的先決條件」。他們將共同獲得一千萬瑞典克朗（約八百八十六萬港元）。 挪威諾貝爾委員會相信，言論自由和信息自由有助於確保公眾知情權。這些權利是民主和防止戰爭及衝突的重要先決條件。 諾貝爾和平獎委員會主席安德森（Berit Reiss-Andersen）指出，蕾莎和穆拉托夫分別在菲律賓和俄羅斯為言論自由而勇敢奮鬥；同時，他們在民主和新聞自由面臨日益不...
2021-10-09
會德豐旗下的藍田KOKO HILLS發展項目，第2期KOKO RESERVE以三房或以上的大戶作主打，項目僅設82個單位，發展商日前更推出28伙三、四房大宅於10月10日起招標。 會德豐地產常務董事黃...
2021-10-09
恒指承接美股升勢高開363點，見25064點，創逾三周高，但已是全日高位，受累美國十年期債息亞洲時段曾升至1.6厘，港股升幅隨即收窄，25000關得而復失，於中午收市前曾跌106點，見全日低位2459...
2021-10-09
譚美阿巴謙今夏被車路士賣到羅馬後，各賽事十戰交出四球三助攻，表現不退反進。今晚世界盃歐洲區外圍賽I組，英格蘭作客弱旅安道爾，領隊修夫基鑑於當地人造草球場質素甚差，勢遣副選出戰，這名二十四歲射手有望率三獅大勝，證明本身自強不息，讓球主客和讓四球「客勝」照捧作過關膽。 盧卡古今夏回歸藍獅，令阿巴謙被賣到首都狼，幸而於新東家和新帥摩連奴一拍即合，所有戰線十場獨取四球三助攻，表現叫人眼前一亮。他矢言要自強不息：「我選擇外流是覺得自己要勇於接受挑戰，這樣才能繼續進步。」 串蘇格蘭烏克蘭齊取捷 傳統魚腩安道爾的人造草主場質素為人詬病，為免主將受傷，有傳修夫基今晚大有機會派副選出...
2021-10-09
這是Kim Jones為品牌主理的第二個成衣系列，滿載他對品牌未來的想像。的士高年代的華麗氣派，藉時尚角度彰顯現代格調，讓鎂光燈聚焦於女性多元而強勢的新造型上。 系列從時裝插畫師Antonio Lo...
2021-10-07
麥大力（Derek）去年參加《衝上雲霄大選》奪冠入行，未夠一年他已參與過不少節目，除了主持明珠台《港生活．港享受》，最近亦有參與劇集 《廉政狙擊》，覺得主持和演戲一樣好玩兼夠挑戰性，但中英混血兒的他完...
2021-10-09
一年一度的「典亞藝博」在會展中心開鑼，由於疫情的緣故，外地參展商入境有限制，上海畫廊「松蔭藝術」的好朋友潘敦也來不了，便將參展作品——董橋兄、鄭培凱兄和我的字畫——託付給藝博主辦人黑國強，在他的寶號「研木得益」中張掛。「研木得益」經營古董家具，張掛的字畫跟古董家具很是合襯，意趣盎然。 開幕那天下午得閒，便過去看看。腳傷未瘉，不敢到處亂走，便在黑先生處拉了一把幾百萬的明朝太師椅坐下。明朝工匠手藝卓越，用料精絕，太師椅線條流暢，扶手靠背的設計特別照顧人體坐姿，令人坐上去通體舒泰，顧盼生姿，愈坐愈安樂，於是賴着不動，只管跟往來的熟人揮手招呼。 場中朋友見我走路緩慢，都來關心相問，...
2021-10-09
近季的泥地賽，賽果主要由當日偏差模式主宰，賽前選馬不得不先預估形勢。從周五的四組泥閘所見，雖然場地已受天雨影響，但見走內疊的馬普遍走勢不差，所以預期今日偏差會偏向利內疊。 第一場五班一二○○米泥地。此組快馬其實不算太多，估計放頭不離「蒜頭本色」、「好攻勢」和「中華精神」。「蒜頭本色」前速雖好，但始終認為牠並非正宗短途馬，日後增程可能更好；「中華精神」一再證明泥地性能普通，所以「好攻勢」值得優先考慮。 上季尾「好攻勢」久休復出在此程上名，雖然都賺了當日場地利前置，但該仗步速其實不慢，而且牠全程都有馬在外側力逼，放得不算輕鬆，但直路上仍猶有餘勁，最後只僅負突如其來的「帝豪寶駒」...
2021-10-10