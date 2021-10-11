蔡明紹三W隻隻冷 丁冠豪梅開二度 全勝神駒開齋捧仁濟盃

昨日舉行六草四泥混合賽事，唯一錦標是仁濟盃，結果由周俊樂策騎韋廄「全勝神駒」捧盃。至於蔡明紹先後勝出伯廄「勇晉大師」、丁廄「印鈔工廠」和姚廄「金莊令」三匹冷馬，並且成為騎師王；而丁冠豪另贏「變數」梅開二度。昨日第六場是仁濟盃，結果周俊樂憑『全勝神駒』奪標，升格大師傅後首日即再贏馬，而練者韋達說：「今季「全勝神駒」成熟進步，晨課時更集中精神接受訓練，狀態不斷提升，我認為今場致勝關鍵，主要是場地在天雨影響下較鬆軟，雖然牠贏馬時間正常，但確實競跑時走來更舒服。此駒今仗排十一檔，賽前我和周俊樂研究後，均認為其實是最佳檔位，因為如果排內檔，起步後需要催策，可能令其搶口，又或耗力太多，如今自外檔起步，反而能夠順勢埋欄，贏來更加輕易。此外，該駒馬主在我仍是騎師時已給予支持，如今為他們的馬匹取得勝利，當然十分高興。」此外，蔡明紹昨日連贏伯廄「勇晉大師」、丁廄「印鈔工廠」和姚廄「金莊令」三匹冷門，表現神勇，其中「勇晉大師」轉投伯廄即勝，馬主張廣勇說：「『勇晉大師』曾有傷患，而且帶點脾氣，有時會不太肯入閘，我讓其轉倉，並非上手馬房不好，純粹是想讓馬兒轉換環境，尋求突破。我和家人已有一段時間未有拉頭馬了，今仗『勇晉大師』取得久違的勝利，令我們都很開心，可能早幾天我入倉給牠打氣，馬兒很有靈性，見到我探望牠，上陣便交出應有的水準。」至於「印鈔工廠」練者丁冠豪，在較早場次已憑「變數」大熱掄元，他賽後說說：「賽前我研究過今場的形勢，預期步速不快，因此我指示『變數』的騎師楊明綸，如果臨場沒有馬放頭，不妨自己擺前走，結果戰術成功。此馬暫時跑千四米最合，將來可以扳至千六米。而『印鈔工廠』不太喜歡被沙泥打到，因此擺前跑好一點，剛好今天的濕泥地跑道情況，似乎也比較利跟前，所以成功爆冷。此馬來港初期不太適應水土，並且有點脾氣，今場贏來令人有點驚喜，將來牠可望應付更長的途程。」另一方面，潘明輝和梁家俊昨日也有馬贏，前者為「銀紙」後上掄元，練者苗禮德指：「『銀紙』根本質素甚佳，倘非健康曾有問題，相信已有機會躋身更高班次，本來近日頻頻落雨，我也擔心場地太濕軟，對牠會有影響，幸好臨場沒有下雨，場地情況並非太壞，令牠能夠跑出應有水準，而鞍上人潘明輝完全根據策騎示發揮，表現亦相當出色。」而梁家俊則為「逆市奇爸」開齋，練者容天鵬透露：「『逆市奇爸』之前試泥閘走勢很好，上場跑泥地雖然落敗，但當日的泥地很鬆軟，未必合其發揮，今場賽前我與梁家俊商討，大家都覺得擺前走會好一點，最重要是令馬兒守到好位，結果成功取勝，騎者的發揮令我非常滿意。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜