馬場浮世繪——史卓豐太太大肚入場有料到

史卓豐的太太Hannah因為懷孕，近期已經甚少入場，然而昨日卻突然出現，雖然腹大便便，但她依然悉心打扮，美麗動人，同時更為帶給丈夫好運，因為史卓豐在頭場即憑「小鳥敖翔」險勝贏馬。而「小鳥敖翔」練者文家良說：「『小鳥敖翔』過往曾在二班上陣，目前居五班佔有班利，牠加盟我馬房時有腳部舊患，一直不在狀態，經過一輪評分調整後，目前已屆反彈之時。由於此馬已經八歲，沒有了以往的飛快前速，加上今仗排九檔不利，因此選擇留後跑，如果其腳部舊患不復發，有望繼續交出好表現，而且沙田及快活谷也可以勝任。」馬場浮世繪