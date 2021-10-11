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馬場浮世繪——田泰安上陣僅得兩Q

2021-10-11 列印
馬場浮世繪——田泰安上陣僅得兩Q
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田泰安在剛周三賽事意外墮馬，萬幸並無大礙，而騎者亦不選擇休息，昨日不但如常上陣，而且騎足十場，明顯是心中有馬要出擊，可惜最終他只憑「紅衣震撼」和「旅英福星」（圖）拼入Q位，搏殺未竟全功。

馬場浮世繪



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