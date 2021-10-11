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馬場浮世繪——昨日濕泥地灰馬大旺

2021-10-11 列印
馬場浮世繪——昨日濕泥地灰馬大旺
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昨日有四場泥地賽事，或者因為天氣影響，場地狀況變得不明，結果全部爆冷收場，而最巧合之處在於，其中的三場頭馬都是由灰馬取得，分別是第五場「印鈔工廠」、第七場「禪勝寶駒」（圖）和第八場「銀紙」，日後如果再遇此類濕泥場地，不妨對灰馬看高一線！

馬場浮世繪



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