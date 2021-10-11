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馬場浮世繪——楊明綸繼續贏丁廄馬

2021-10-11 列印
馬場浮世繪——楊明綸繼續贏丁廄馬
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剛周三賽事楊明綸憑「御風超影」爆冷開齋後，昨日又憑「變數」增添頭馬進帳，手風非常不俗，而無獨有偶，以上兩駒都是來自丁冠豪馬房，看來此對騎練目前正處合作蜜月期，短期內值得繼續吼實！

馬場浮世繪



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