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馬場浮世繪——馬會招聘姚廄從化副練

2021-10-12 列印
早前本報報道，馬會將簽發臨時副練牌照予姚廄資深員工容少文赴從化二工作，以暫代因私事暫休假的黃裕亨。至日前馬會另發內部通告，通知正招聘姚廄的從化副練，歡迎有興趣及具資格的員工申請。消息指，馬會請人的原因是由於容少文的臨場副練牌照到十一月中便屆滿，基於目前香港人返內地須檢疫隔離二十一日，所以今次才簡化招聘程序並盡快安排申請者面試，以便獲聘者能趕及於下月中開始，正式在從化馬場工作。

馬場浮世繪



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