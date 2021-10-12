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馬場浮世繪——艾柏賓講冠軍錦標賽日布陣

2021-10-12 列印
高多芬馬房的練馬師艾柏賓日前表示，在凱旋門大賽得殿軍的「雅大爺」，賽後狀態仍好，如幕後想今季再戰，他並不反對，周六的英國冠軍錦標會是考慮目標之一，但因時間匆忙，日內會即有決定。艾柏賓另透露其馬房於周六冠軍錦標賽馬日的布陣，英國二千堅尼亞軍「雄霸海上」將跑千六米的女皇伊利沙白二世錦標，挑戰目前全球最高分一哩馬「海上宮殿」，「創作力量」則會列陣英國冠軍短途錦標。

馬場浮世繪



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