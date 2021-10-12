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馬場浮世繪——明珠常盈出戰育馬者盃一哩

2021-10-12 列印
最近先後在愛爾蘭馬頓錦標和法國森林錦標跑第二的「明珠常盈」，已決定遠征美國，出戰十一月六日在美國德爾瑪馬場舉行的育馬者盃一哩大賽。練馬師杜明義表示，「明珠常盈」上仗不喜歡法國的軟爛場地，能跑第二已甚當出色，下場轉戰美國的乾快場地，正合發揮，如果抽得內檔起步，更大有希望取得佳績。

馬場浮世繪



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