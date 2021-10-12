輝灑自如——傳統馬經 步向夕陽

今個馬季開鑼前，圈內媒體中人都對今季的馬經界展望甚殷。但只經歷了一個月的時間，接二連三的壞消息相繼傳出，結業的結業，而前幾年發生的雙胞胎事件又進入對簿公堂的階段，有如一盤冷水照頭淋下。其實近十年來賽馬媒體已屬夕陽行業，成本上漲，顧客流失都是無可避免的事，即使有名氣的老字號，也受到相當大的影響。一個行業要興旺，質素是相當重要的一環。但傳統馬經行業無論在速度、內容甚至互動程度上，卻不可能比得上電子媒體，不是不想做好，而是先天條件不足的掣肘，而且市場愈縮愈小，再加上老一輩馬迷的流失，新派馬迷都只單靠一部手機已得知天下事，恐怕假以時日，傳統馬經也再沒有存在的空間了。朱鎮輝