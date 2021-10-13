重點出擊——財駿 贏馬條件足

第六場「財駿」上仗跑谷C遇嚴重場地偏差，查當晚八場賽事共廿四個三甲席位，僅得兩匹三疊馬上名，已知轉彎蝕位無運行。細看035場次的前四名馬，僅得「明欣賞」一駒靠後追，而牠接戰能再入位，反映今季持續進步。回說「財駿」，當時除了蝕走三疊之外，末段更與二疊的「富祿」一同蝕步速而衝得接近，須知「富祿」一再證明是三班中堅，過往亦與「明欣賞」互有勝負，由此推算「財駿」也有能力站穩三班。再睇上季708場次，「財駿」雖受讓「飛霸龍」及「年年旺」達十九磅之多，但該役畢竟初上三班，需時適應賽事節奏，但在彎位一段被頂三疊之下，仍可衝入季軍，難度絕對不低。今仗喜見「發財寶」後備補出，加上「閃耀榮光」及有短途速度的「過河勁卒」，可確保早段有正常甚至偏快步速，客觀條件對「財駿」非常有利。安西教練