重點出擊——財駿 贏馬條件足

再睇上季708場次，「財駿」雖受讓「飛霸龍」及「年年旺」達十九磅之多，但該役畢竟初上三班，需時適應賽事節奏，但在彎位一段被頂三疊之下，仍可衝入季軍，難度絕對不低。
今仗喜見「發財寶」後備補出，加上「閃耀榮光」及有短途速度的「過河勁卒」，可確保早段有正常甚至偏快步速，客觀條件對「財駿」非常有利。
安西教練
強烈熱帶風暴「圓規」吹襲香港，天文台昨午五時二十分掛起八號風球，是繼上周「獅子山」襲港後，四日內第二度掛八號波，屬有紀錄以來首次，按照「圓規」移動路徑，料今日凌晨最接近香港，八號烈風信號或至少在日出前...
2021-10-13
內地女星趙薇早前傳出被封殺，出演作品在內地平台全數下架。近日，趙薇與丈夫黃有龍又捲入保證合同糾紛，原告為中國民生信託有限公司，案件將於下月開庭。 中國民生信託有限公司與史玉柱、趙薇、黃有龍保證合同糾紛的案件，將於今年十一月八日在北京市第四中級人民法院開庭，原告為中國民生信託有限公司，被告為趙薇，黃有龍，以及巨人網絡史玉柱，案由為保證合同糾紛。據內地法律，所謂保證合同糾紛，是指在保證人與債權人簽訂的在主債權人不履行其債務時，由保證人按照約定及行債務或承擔責任的合同中產生的糾紛。 民生信託公司是泛海集團旗下公司之一，註冊資本為七十億元人民幣，控股股東為武漢中央商務區股份有限公司...
2021-10-13
美國務院證實，二○○八年曾幫忙營救美國現任總統拜登的阿富汗傳譯員哈利里（Aman Khalili），成功與家人離開阿富汗。 國務院發言人指，哈利里一家人經由陸路進入巴基斯坦，再搭乘美國政府的飛機前往卡達杜哈（Doha），當地有數以千計阿富汗難民正由美國官員協助辦理移民。美國媒體報道指，塔利班接掌阿富汗政權後，哈利里夫婦和五個孩子八月份未能搭上美方撤離飛機，經數星期躲藏，並呼籲拜登總統救他，終在阿富汗裔美國人與退役軍人團體協助下順利逃出國。 二○○八年，時任參議員的拜登、柯瑞（John Kerry）與海格（Chuck Hagel）搭成兩架軍用直升機時，遇上暴風雪吹襲，被迫緊急...
2021-10-13
坐落於九龍塘的碧華花園，主打大單位，優勢之一為坐擁小學41名校網，毗鄰喇沙書院，吸引實力家庭入市。是次推介當中的極高層放盤，3房1套設計，坐向南方，廳房同向，望內園樓景，居住環境旺中帶靜。 碧...
2021-10-13
踏入業績期，多間華爾街大行將相繼公佈季績，市場觀望美國眾議院能否通過債務上限，加上國際貨幣基金組織（IMF）調低全球增長，美股早段表現反覆。杜指一度跌80點，報34415點；納指微跌6點，報14480...
2021-10-13
年僅十八歲的美國前鋒列卡度柏比今季表現突飛猛進，獲拜仁慕尼黑等多家歐洲豪門垂青，有意在冬季轉會市場向其招手。為增加轉會籌碼，此子誓助美國明早於世界盃外圍賽中北美洲區第三圈，主場擊敗哥斯達黎加全取三分。（香港時間周四早上7:00開賽） 效力美職FC達拉斯的列卡度柏比，今季聯賽上陣二十七次，交出十三個入球和三次助攻，表現吸引拜仁、祖雲達斯和禾夫斯堡等歐洲勁旅注意。他坦承有意到歐洲發展：「希望可以到有較多上陣機會的球會效力。」為爭取轉會籌碼，今仗他必拼盡為美國入球，而他近兩次於世盃外正選上陣都有士哥，共入三球，上輪他列作後備，美國即作客以0:1敗給巴拿馬，故今仗他很有機會...
2021-10-13
12星座運程-10月10日 天蠍：健康運程好，可以自我減壓，聯絡合作夥伴洽談大計。 天秤：人事關係朝不好方向而行，健康倒退，注意眼睛保護。 處女：積極部署新業務，把目標放第一位，要注意現金周轉。...
2021-10-10
唔講周秀娜（Chrissie）同張繼聰都唔覺，原來已在9部電影中合作，直到最近在《馬達·蓮娜》演兩個可憐蟲愛情故事，才算真正認識，而今次阿聰唔再搞笑成功轉戲路，要感激有古天樂這個黃大仙保佑。電影全程在...
2021-10-13
香港人煙稠密，估不到出現野豬為患問題。由於人類的餵飼，山林野豬數目大增，牠們不甘於等餵，不時舉家浩浩蕩蕩落山，入城覓食，致令野豬通街走，甚至有野豬搭港鐵！漁護署表示，正考慮針對習慣入城的野豬，下「人道毀滅」令。大家是時候停止餵飼，以免愛牠變成害了牠的命。 漁護署署長梁肇輝在立法會上稱，過去數個月，野豬在市區出沒的情況似乎有所加劇，當局會捕捉野豬送回郊外，並替野豬做絕育手術等，但已無法減少「豬口」，所以會考慮將習慣入城的野豬人道毁滅，目前正諮詢團體的意見。署方沒有透露如何滅豬，但數十年前，野豬在新界為患，吞食農田農作物，前港英政府曾批准狩獵團體在指定季節內射殺野豬，以遏止「豬...
2021-10-13
剛周日尾場跑出「金莊令」搭「紅旺」，連贏派七百八十多元，照道理應屬筆者囊中物，原因一直對「金莊令」評價甚高，上季尾牠僅負於「馬爾代夫」跑第二時，更是個人全日重心之一，可是今次竟然錯失了這條冷Q，原因是...
2021-10-13