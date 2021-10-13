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日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——股票傳奇製造驚喜

2021-10-13 列印
　　第七場「股票傳奇」上季取得四捷，表現優異，可惜接近季尾時因評分累積上升極多，加上季內征戰連場兼負磅持續增加，終導致最後一仗大敗而回。上仗牠出爭沙田千二跟跑一回，復課走勢並無不妥，今仗回師勝途，或能製造驚喜。

  第八場「協進神駒」是北半球自購馬，上季連場交出接近表現，證明已逐漸適應水土。今季首戰出爭嫌短的泥地千二，後上姿態頗不俗。今次跑谷草一哩有往績根據，首次交由歐洲騎師策騎，可望將馬兒的真正實力展現出來。



Ian

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