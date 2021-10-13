B女靚馬——大眾開心跨季再贏

第七場三班千二米。「富祿」上仗早段其實走位唔差，只可惜直路初段無位衝刺，前方及外側都遭對手阻擋，之後見周俊樂一直搵唔到位，不過接近終點之前，喜見馬兒衝勢幾好，結果跑第五有獎金收。今場再跑谷草千二，賽前曾去從化作準備，而且又有試閘，見佢外觀依然保持好靚，好好彩抽到一檔，只要際遇理想，相信可以補中頭馬。同場我揀埋「十二馬」同「木火同明」。第八場三班一哩。我揀「大眾開心」作重心，今仗雖然是季內初出，近況要靠估，但佢上季兩戰同程未輸過，路程性能有保證，今次賽前準備又做到足，加上對手唔太突出，仲配埋贏馬拍檔巴度，只要早段留放恰當，相信好大機會跨季再贏。同場我要埋「協進神駒」同「追風驥足」。B女