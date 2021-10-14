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馬場浮世繪——昨晚跑馬取消或29/12補賽

2021-10-14 列印
  昨日因八號烈風或暴風信號生效，天氣持續欠佳，考慮到馬匹運送及賽馬日需上班員工的交通困難，所以馬會取消了昨晚跑馬地馬場之賽事。而馬會會按照既定程序，尋求政府同意在今年十二月廿九日舉行賽馬日。

  已用現金投注之人士，可於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款，昨晚賽事投注彩票的有效期為十月十三日起計的六十天內。所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於昨日起計的十四天內，在賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。



馬場浮世繪
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