  • 2021年10月15日 星期五
  • 26º
  • 83%
熱門： 的士謀殺案神舟十三號高雄大火陳同佳國殤之柱

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——冠軍錦標頭馬自動入選育馬者盃

2021-10-15 列印
  美國育馬者盃主辦當局於周三宣布，周六晚英國冠軍錦標賽馬日的兩場一級賽，已被列為育馬者盃挑戰系列賽，屆時贏出二千米英國冠軍錦標的賽駒，將可免報名費而自動入選下月六日在德爾馬馬場舉行的育馬者盃草地大賽，這場草地二千四百米大賽的總獎金達四百萬美元；至於千六米女皇伊利沙伯二世錦標的勝出馬匹，亦可免報名費而即入選育馬者盃一哩大賽，爭逐這埸總獎金達二百萬美元的大賽。

馬場浮世繪



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd