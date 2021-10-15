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馬場浮世繪——莫艾誠布宜學埋身肉搏爭冠軍

2021-10-15 列印
  今年英國冠軍騎師之戰將於明晚告終，衞冕冠軍的莫艾誠和布宜學的競爭，現呈白熱化，因兩人於周三同在諾定咸馬場上陣，莫艾誠交白卷，布宜學卻起孖，後者季內累積勝仗已增至一百四十八場，暫只落後莫艾誠兩場頭馬，今日起至周六煞科戰的三日賽事將成關鍵。

馬場浮世繪



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