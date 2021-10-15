張氏理論——999倍百年一遇

今季第五十六場次爆大冷，頭馬不算太冷，「張燈結綵」只是三十一倍，由於「激賞」失手跑第三，亞軍是九十九倍冷馬，結果爆出報警Q，即九百九十九倍連贏，於現場所見，賠率顯示板於馬匹過終點時是九百九十九倍，於是大家要估究竟確實是一萬多少千元了。但到作實賽果後，全場嘩然，大家難以置信地見到連贏派彩是九千九百九十二元五角，要多七元半才是一萬元，如果少三元則是九百九十八倍，如今是確實九百九十九倍，真是百年難得一遇奇景。每季爆最冷的Q未必一定有過萬元，而幾十年來，賠率顯示板於獨贏只用三位數字即千元，而連贏用四位數，近十多年之新板已可展示細數，即五百六十二倍是五千六百二十多元，但如是五位數，一切止於九九九了。至於七八十年代的電算機板，曾出現獨贏五點二，一般外人都會誤會是五點二倍，原來是五對二，即兩倍半。七點二即是三倍半，而九點五是十八元。但當時獨贏是五元一注，九點五即是派彩九元了。張福元