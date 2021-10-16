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馬場浮世繪——綠化帶成珠峰錦標大熱

2021-10-16 列印
  周六首場越播賽事，全球最高獎金的草地大賽珠穆朗瑪峰錦標，過去數周在澳洲的外圍賠率一直是上屆冠軍「川河達駒」大熱，可是由於近日雨量漸多，賽事在軟爛場地上舉行的機會大增，同場另一匹最高分馬「綠化帶」接收到的投注愈來愈多，賠率因而由四點半跌至四倍，成為今屆賽事大熱門，而且還愈買愈熱。

  「綠化帶」服役以來出賽三十二次，當中二十六次被捧成大熱，可是過去兩屆牠出戰珠穆朗瑪峰錦標並非大熱，結果先後跑第四和第七。而今屆牠在賽前於二級賽不敵「愛德華多」，但當地外圍莊家發言人表示，「綠化帶」的練馬師華禮納和麥道朗都是冠軍級，加上投注人士對該駒十分熟悉，他們都知道該駒起步後例必前領，同一時間，投注人士亦開始擔心「川河達駒」久休復出能否跑出水準，於是注碼便傾向近績表現良好的「綠化帶」。



馬場浮世繪
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