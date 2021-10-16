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馬場浮世繪——巨富港經檢驗後可出賽

2021-10-16 列印
  澳洲維多利亞馬會前日對十七匹考菲爾德盃參賽馬進行賽前檢查時，當中十六駒檢驗及格，唯獨是香港「包裝」系馬主李文斌及馬紀先合夥擁有，由比安希斯和詹希斯訓練的「巨富港」的前腳出現不良於行，不過練者表示該駒從未缺課，而此駒於昨日再接受檢驗，結果及格可以出賽。

馬場浮世繪

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