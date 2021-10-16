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日報新聞 > 馬經

佳運財爭跨季六捷

2021-10-16 列印
  明日沙田賽事，史卓豐將策騎五駒上陣，其中上季不敗之師「佳運財」，將列陣尾場二班千二米，他昨晨接受查詢時表示，自己上月已重新主理「佳運財」的操練，先後策騎該駒快跳多課與及兩次試閘，感覺上踏入四歲後成熟再進，現階段亦提升至作戰狀態。雖然牠今仗初出即跑二班賽難度甚大，但以其本身進度應可勝任，加上牠跑此程千二米亦有良好賽績支持，有力取得跨季第六場頭馬。

  此外，史卓豐又表示最近過檔「聚才」快操後，覺得該駒連贏兩場後，狀態仍在大勇，此駒今季轉投希廄後已突破本身評分，上場更贏出三級賽。而今次再進一步競逐二級賽，對手乃歷來所遇到最強，希望馬兒再次發揮出本身最佳水準，走入前列最接近位置，以爭取十二月香港國際賽入場券。



特約記者：文傑
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