紅心壯志——蒙地卡羅謬誤 認清有你着數

上周日蔡明紹三W三P令人嘖嘖稱奇，當中「勇晉大師」及「印鈔工廠」因近績較差，賠率較高可以理解，但是尾場的「金莊令」近績不錯，臨場沒有落飛，最後更以十八倍勝出。相比之下，上季莫雷拉曾在某些賽日早段連場不上名，但至尾幾場賽事的坐騎卻愈來愈熱。大家都明白騎師會有手風大順或不順的日子，但實際賠率看似沒有太受騎師狀態所影響，這可能和蒙地卡羅謬誤（The Monte Carlo Fallacy）有關。這是指當某件事發生了很多次，我們會誤以為此事再發生的機率較低；反之，當某件事很久沒發生，我們會誤以為其將發生的機率較高。當一些冷門騎師在某賽日手風較好，在取位及拿捏發力點上做得更好，加上馬匹也能感受到鞍上人的信心，兩者加乘下創出令人意外的結果，賀銘年一日五捷，薛恩一日四捷，或許正如黃總所言，楊明綸也會一日六捷呢！紅心