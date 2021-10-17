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B女靚馬——順意寶應該補中

2021-10-17 列印
　　第三場四班千二米。「順意寶」上季回降四班後一再接近，證明班次有利。睇返佢上仗久休復出，早段反應甚快，之後沿途貼住內欄，全程都走得好順，可惜直路初被「無可限量」擋住，之後要外移搵位，結果僅僅輸給「源源動力」，非常不值。今次「順意寶」再報爭千二，如無意外應該補中，同場我揀埋「虹鴻」同「佳運發」。

　　第四場「勇創派對」今季兩戰都跑谷草一千，兩次都排中外檔，形勢欠佳，不過連場都見佢追勢強勁，證明狀態夠勇。今次移師沙田兼初跑千二，排黃金一檔非常有利，只要莫雷拉發揮得好，絕對有機會打開勝門。配腳我就揀「勝利才子」同「狀元及第」。



B女
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